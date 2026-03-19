AIUTIAMO NATHAN, BIMBO DI 8 ANNI DI TERAMO COLPITO DA UN RARO TUMORE: AL VIA LA RACCOLTA FONDI

Una storia che chiama alla solidarietà di un intero territorio. Nathan Zechini ha 8 anni, una vita piena di sogni e una famiglia che lo sostiene con amore, ma oggi si trova ad affrontare una battaglia durissima: gli è stato diagnosticato un raro tumore al cervello. Una notizia che ha sconvolto i suoi cari e la comunità, ma che ha anche dato il via a una mobilitazione concreta. È stata infatti avviata una raccolta fondi per garantire al piccolo Nathan tutte le possibilità di cura, in Italia e all’estero. L’obiettivo è permettere alla famiglia di consultare specialisti, accedere alle migliori terapie disponibili e non lasciare nulla di intentato nella lotta contro la malattia. Un appello che punta sulla forza della comunità: ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. E anche chi non può donare può aiutare condividendo il messaggio, ampliando così la rete di solidarietà. Nathan è di Teramo e oggi ha bisogno del sostegno di tutti. Una gara di generosità che diventa anche un messaggio di speranza: perché nessuna famiglia dovrebbe affrontare da sola una sfida così difficile.