L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULL'OCCUPAZIONE, LUNEDÌ L'INCONTRO DI COMMUNITAS COGITATIONIS

Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 10, presso la sala convegni dell’istituto agrario “Di Poppa – Rozzi” di Teramo, il Centro Studi “IL RISVEGLIO”, in collaborazione con l’istituto Agrario “Di Poppa – Rozzi” e il programma PESES (programma di educazione per le scienze Economiche e Sociali) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), presenta la conferenza dal titolo “L’impatto dell’intelligenza artificiale su occupazione e produttività” con ilDott. Marco Bentivogli (sindacalista leader dei metalmeccanici della CISL e coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIAesperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro, dal 2018 al 2022 esperto della commissione per l’elaborazione di una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale). A moderare l’incontro sarà il giornalista Massimo Alesii, (già segretario generale della Fondazione Olivetti e Vice Presidente Associazione Nazionale Borghi del Respiro Decano a vita Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana UNESCO ICH). Il presidente del Centro Studi “Il Risveglio”, M° Andrea Castagna, presenta così il convegno: “L’evento rientra nel cartellone della quarta edizione del progetto CommunitasCogitationis, ed è organizzato in collaborazione con il progetto PESES e con l’Istituto Agrario “Di Poppa – Rozzi” di Teramo. Il PESES – prosegue Castagna– è il Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, un’iniziativa ideata dal Dott. Carlo Cottarelli, (il quale doveva anche essere presente personalmente) e promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il progetto prevede la presenza di figure di spicco del mondo economico, politico e imprenditoriale nelle scuole superiori italiane per educare i giovani e condividere esperienze professionali su tematiche di stretta attualità. Mi corre, anche, il gradito obbligo di ringraziare la dirigente Caterina Provvisiero, dell’Istituto Agrario “Di Poppa – Rozzi”, per aver accolto favorevolmente e con entusiasmo la collaborazione con il nostro Centro Studi; desidero anche ringraziare,la prof.ssa Giovanna Speca, docente di lettere dell’istituto stesso, per il preziosissimo lavoro svolto per la realizzazione dell’incontro. Per il Centro Studi “IL RISVEGLIO” è un onore poter allargare il raggio delle proprie collaborazioni, in particolare con gli enti di formazione. Riteniamo, infatti, che, ove possibile, le associazioni debbano collaborare con le pubbliche istituzioni al supporto della formazione dei nostri giovani. Specialmente per ciò che riguarda tematiche molto delicate, come la questione intelligenza artificiale, che medio-tempore impatteranno in modo significativo sulle nostre vite, lavorative e non. Ringraziotutti i nostri partner per il prezioso supporto che, fortunatamente, rendepossibile la realizzazionedelle nostre attività.”

L’ingresso è libero.