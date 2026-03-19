VIDEO-FOTO/ TERAMO – FESTA PER LA POLIZIA PENITENZIARIA, SICILIANO: “CARCERI SOTTO PRESSIONE, MA IL SISTEMA REGGE”

Una giornata di celebrazione in occasione del 209esimo anniversario della Polizia Penitenziaria che diventa anche momento di analisi. in occasione del 209° anniversario della polizia penitenziaria, il provveditore regionale Abruzzo Lazio e Molise Giacinto Siciliano fa il punto sulla situazione degli istituti, con particolare attenzione al carcere di Teramo. “E' un momento importante per fare un bilancio – spiega – ma anche per riflettere su una fase difficile: aumentano i detenuti e i problemi, soprattutto legati a disagi psichiatrici e dipendenze”. Nonostante le criticità, siciliano sottolinea la risposta del personale: “sono orgoglioso di come la polizia penitenziaria e tutti gli operatori stiano gestendo una situazione complessa”. Restano le carenze di organico, stimate in circa venti unità, ma sono in arrivo nuove assunzioni nell’ambito di un piano nazionale. sul sovraffollamento, il problema è aggravato dalla presenza di detenuti senza famiglia o lavoro, con difficoltà di accesso alle misure alternative. A Castrogno si sono registrati episodi critici, ma “la situazione è sotto controllo”. l’obiettivo resta garantire sicurezza, trattamento e prevenzione dei gesti autolesivi in un contesto complesso ma in miglioramento. A coronare i festeggiamenti la mostra di quadri di Enzo delle Monache artista teramano che ha dato un tocco di colore e di calore all'evento. Da replicare nei vari luoghi della città.