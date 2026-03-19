ARROSTILAND / A MOSCIANO VARCHI CONTAPERSONE E FORNACELLE "SORVEGLIATE"

Si è svolta questa mattina, nel Palazzo del Governo, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Fabrizio Stelo, dedicata alla definizione delle misure organizzative e di sicurezza per “Arrostiland X”, il festival in programma il prossimo 6 aprile, giorno di Pasquetta. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, rappresentanti di Autostrade per l’Italia, Strada dei Parchi, Anas, il Comune di Mosciano Sant’Angelo e gli organizzatori dell’evento. Al centro della riunione i temi della sicurezza, della gestione dei flussi e della viabilità. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli esiti dei sopralluoghi tecnici effettuati nei mesi scorsi, dai quali sono emerse le principali criticità e le soluzioni adottate. Il piano prevede un’azione coordinata tra Forze dell’Ordine, Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Particolare attenzione sarà riservata alla gestione delle fornacelle, elemento caratteristico dell’evento. Ogni postazione sarà sottoposta a controlli preventivi e sarà assicurata una vigilanza costante per prevenire rischi legati alle braci e possibili incendi. Sul fronte sanitario, saranno attivate più postazioni mediche avanzate con ambulanze e personale dislocato nei punti strategici del centro storico, così da garantire interventi tempestivi in caso di necessità. Nei principali luoghi della manifestazione, soprattutto nelle aree dedicate agli eventi musicali, saranno installati varchi contapersone per monitorare gli accessi e assicurare il rispetto dei limiti di capienza. L’evento, diffuso nel centro storico, comporterà modifiche alla viabilità. Per questo saranno predisposte aree di sosta dedicate e un servizio navetta per ridurre il traffico nel cuore del borgo. Tutte le informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni alla cittadinanza. Per gli ultimi dettagli operativi è previsto un ulteriore tavolo tecnico in Questura. Il prefetto Stelo ha sottolineato l’importanza di una gestione responsabile e condivisa dell’evento: “L’accoglienza di una manifestazione di tale portata richiede un’elevata responsabilità collettiva e istituzionale. Ognuno dovrà contribuire nel rispetto delle regole affinché sia una giornata di festa all’insegna della musica e della tradizione”.