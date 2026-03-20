TeAm ORGANIZZA OGGI A TERAMO UN IMPORTANTE CONVEGNO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI



Teramo accoglie oggi un importante momento di confronto sul tema della gestione dei rifiuti urbani. Nella cornice della Biblioteca regionale “Melchiorre Dèlfico”, esperti, amministratori e operatori del settore si riuniranno per analizzare sfide e opportunità legate al sistema integrato dei rifiuti in Abruzzo, con un focus particolare sulla provincia teramana . La giornata si aprirà alle 9.30 con l’avvio dei lavori, seguiti dai saluti istituzionali affidati al sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e al rappresentante della Regione Abruzzo delegato alla gestione dei rifiuti, Nicola Campitelli. A partire dalle 10.20 spazio agli interventi tecnici, con contributi di rilievo come quello di Luca Zaccagnini, direttore generale di AGIR Abruzzo, e Giuseppe Rossi, direttore generale AURI Umbria. Dopo una pausa caffè, il dibattito entrerà nel vivo con le esperienze territoriali. Diversi protagonisti del settore illustreranno modelli, criticità e prospettive operative: tra questi Gabriele Di Natale, Ivan Di Cesare, Massimo Ranieri, Alessandro Bevilacqua e Pierandrea Giosuè. Un’occasione per mettere a confronto realtà diverse ma accomunate dall’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del ciclo dei rifiuti. Le conclusioni saranno affidate a Sergio Saccomandi, presidente Te.Am. Spa, mentre il coordinamento dell’incontro sarà curato da Franco Gerardini, già dirigente regionale. L’appuntamento rappresenta un’opportunità concreta per fare il punto sullo stato dell’arte e tracciare nuove strategie, in un settore sempre più centrale per lo sviluppo sostenibile dei territori. L’iniziativa, promossa nell’ambito del PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti), si inserisce nel percorso di aggiornamento e attuazione previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla legge 36/2013 e alla pianificazione per ambiti e sub-ambiti operativi.