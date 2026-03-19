ASSOCIAZIONE SORDI TERAMO PROMUOVE IL CONFRONTO SUL REFERENDUM AL PARCO DELLA SCIENZA

Si è svolto oggi pomeriggio, al Parco della Scienza di Teramo, l’incontro pubblico di approfondimento in vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sordi Teramo APS, ha rappresentato un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui contenuti della riforma dell’ordinamento giurisdizionale. L’appuntamento ha visto la partecipazione di due voci contrapposte: l’avvocata Valeria Misticoni, esponente del comitato “Sì Riforma”, e l’avvocata Manola Di Pasquale, rappresentante del comitato “Giusto dire No”. Le relatrici hanno illustrato i principali aspetti tecnici della proposta di legge costituzionale, soffermandosi sulle possibili ricadute del voto. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati alla riorganizzazione del sistema giudiziario e all’istituzione della Corte disciplinare, offrendo al pubblico strumenti utili per comprendere le implicazioni della riforma. Ampio spazio è stato dedicato anche al dibattito, con interventi e domande dei cittadini presenti. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità dell’evento, grazie alla presenza dell’interprete LIS, che ha consentito la partecipazione anche delle persone sorde. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al voto referendario, sottolineando l’importanza della partecipazione come momento fondamentale di confronto democratico.