"TROPPO RUMORE", NOTISSIMA DISCOTECA CHIUSA PER SETTE GIORNI



Sette giorni di stop per una discoteca, costretta a sospendere l’attività a seguito di un provvedimento adottato dalla Questura per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. La misura, firmata dal questore di Pescara Carlo Solimene, riguarda la discoteca "Megà" situata nel cuore di Pescara e arriva dopo una serie di controlli condotti negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine, intensificati soprattutto nelle zone della movida cittadina. Le verifiche hanno interessato diversi aspetti, sia amministrativi sia legati alle condizioni di sicurezza del locale. Determinanti anche le numerose segnalazioni presentate dai residenti della zona, che nel tempo hanno lamentato disagi legati alla presenza massiccia di avventori nei fine settimana, al rumore nelle ore notturne e alla gestione degli spazi esterni. Il locale, frequentato in gran parte da giovani, era già finito al centro dell’attenzione in passato, anche per un episodio avvenuto circa un anno fa quando ignoti lanciarono materiale incendiario contro una vetrina, causando danni contenuti. Il provvedimento si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento dei controlli nelle aree più frequentate del centro cittadino. Negli ultimi tempi, infatti, sono stati intensificati i servizi di pattugliamento e le verifiche nei confronti degli esercizi pubblici, con l’obiettivo di prevenire situazioni considerate incompatibili con la sicurezza urbana. L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori controlli già programmati.