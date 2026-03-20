VINCE MEZZO MILIONE AL GRATTA E VINCI, AFFIDA IL BIGLIETTO ALLA COMPAGNA, CHE LO PORTA IN BANCA E... SCOMPARE



Dalla gioia alla tristezza in un attimo. Dall’euforia al… terrore in pochi minuti. Dai festeggiamenti per aver “grattato e vinto” mezzo milione di euro…ai Carabinieri. È la storia di un uomo di Carsoli che, entrato al Bar Renato, all’interno del centro commerciale locale, per prendere un caffè con la sua amatissima compagna, una donna rumena, al momento di pagare ha preso anche un gratta e vinci da 5 euro. E ha vinto. Quando la donna ha raschiato i numeri, quasi non credeva ai propri occhi: aveva vinto 500mila euro. Una somma che avrebbe cambiato la vita alla coppia. Gioia in paese, tutti felici, foto di rito col titolare del bar e la fotocopia del biglietto vincente, tutto nella norma. O quasi. Perché, come racconta “il Messaggero” un attimo dopo, tutto cambia, perché mentre l’uomo si avviava a casa per preparare i festeggiamenti, la donna romena doveva portare il tagliando in banca per depositarlo. Da quel momento, però, non sarebbe più rientrata a casa, lasciando il compagno senza notizie. L’uomo, ha provato più volte a contattarla, ma senza fortuna, tanto che adesso sta valutando l’ipotesi di rivolgersi ai Carabinieri. Quel biglietto, infatti, l’aveva comprato lui ma poi l’aveva affidato alla compagna, senza ipotizzare la “fuga”. In paese, infatti, c’è chi si dice sicuro che la donna sia già ripartita per la Romania e chi si prevede che l’uomo non vedrà più né la donna né uno di quei cinquecentomila euro.