IN FIAMME NELLA NOTTE L'ISOLA ECOLOGICA DI NEPEZZANO





Un principio di incendio si è verificato nella tarda serata di ieri all’interno dell’eco isola situata nella frazione di Nepezzano, nel territorio comunale di Teramo. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando sono state notate le prime fiamme, fortunatamente di entità contenuta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Successivamente è giunto anche il vice commissario della Polizia Locale, Calvarese, per i controlli di rito e per avviare gli accertamenti necessari a chiarire l’origine dell’incendio. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici della Teramo Ambiente, che dovranno verificare lo stato dell’impianto e valutare eventuali danni strutturali, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del sito. Informati dell’accaduto, il sindaco di Teramo, l’assessore Cordone e il presidente Saccomandi hanno seguito da vicino la situazione, delegando lo stesso ufficiale della Polizia Locale alle operazioni di verifica e controllo.

A proposito di isole ecologiche, quando verrà dissequestrata e (finalmente) sostituita quella di Villa Mosca?