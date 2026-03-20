CAMION SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO CHE SFONDA LA CABINA

Un violento impatto lungo la Statale 16 nel tratto compreso tra Alba Adriatica e Tortoreto, dove un camion è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. L’urto è stato particolarmente violento: il tronco ha sfondato la cabina nella parte anteriore, provocando gravi danni. Ferito l’autista, che ha riportato un trauma toracico. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Giulianova, dove è stato ricoverato . Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area, oltre ai sanitari del 118 con l’ambulanza medicalizzata di Giulianova e un equipaggio della Croce Verde di Martinsicuro.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.