ADDIO ALL’AVVOCATO ANTONIO NORSCIA, TRA I PREMIATI CON LA TOGA D’ORO

Lutto nel mondo forense teramano per la scomparsa dell’avvocato Antonio Norscia, venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 88 anni. Professionista stimato e punto di riferimento per molti colleghi, Norscia lascia un ricordo profondo nella comunità giuridica e cittadina. Nel corso della sua lunga carriera aveva ricevuto, nel 2015, il prestigioso riconoscimento della “Toga d’Oro”, conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo ai legali con oltre quarant’anni di iscrizione all’albo. Una cerimonia significativa, presieduta allora da Guerino Ambrosini, che aveva visto premiati complessivamente 29 avvocati del territorio. Tra coloro che avevano raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività figuravano Guerino D’Angelo Gallo, Francesco Danesi De Luca, Silvestro Lanciaprima, Lino Nisii, Vinicio Sabatini e Vittorio Sabatini. Nella stessa occasione erano stati insigniti della Toga d’Oro per i 40 anni di iscrizione numerosi professionisti, tra cui lo stesso Antonio Norscia, insieme ad Armando Ambrogi, Pasquale Capuano, Antonio Catalanotti, Vincenzo Cerulli Irelli, Antonio Ciampini, Alberto Ciarbonetti, Gianfranco Cocciolito, Vito Giovanni Costantino, Graziano D’Ambrosio, Lucio Del Paggio, Enzo Formisani, Vincenzo Maurini, Elisabetta Referza, Carlo Scarpantoni, Giovanni Sgarlata, Giuseppe Tansella, Lorenzo Trippetta, Fulvio Carlo Maiorca, Giuseppe Di Maira, Pietro Sortino, Lucio Di Giovanni e Gaetano “Nino” Ronchi, premiato alla memoria. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e conoscenti. I familiari ne hanno dato l’annuncio a esequie avvenute, nel rispetto della volontà dell’estinto. Per volontà della famiglia l'annuncio è stato dato ad esequie avvenute.