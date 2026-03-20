TERAMO, APPELLO AL VOTO PER IL SÌ: INCONTRO PUBBLICO QUESTA SERA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

Questa sera, a partire dalle ore 19,30, Piazza Martiri della Libertà a Teramo ospiterà un incontro pubblico promosso dal fronte del Sì in vista del referendum confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto con i cittadini, chiamati a esprimersi su un passaggio considerato centrale per la vita democratica del Paese. Durante l’evento interverranno Paolo Gatti, Nino Pace, Valeria Misticoni, Dante D’Elpidio, Jennj Mattioli, Emiliano Di Matteo, Bruno Valentini, Ariberto Grifoni, Berardo Rabbuffo, Stefano Matteucci, Marilena Rossi e Paolo Tancredi. Attraverso questo appuntamento pubblico, i promotori del Sì intendono ribadire l’importanza della partecipazione al voto, sottolineando come il referendum rappresenti uno degli strumenti più alti di espressione della sovranità popolare. Saranno inoltre illustrati i contenuti della proposta, già approfonditi nel documento informativo allegato, con l’obiettivo di offrire ai cittadini tutti gli elementi utili per una scelta consapevole.