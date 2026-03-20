NON RISPONDE A TELEFONO E CAMPANELLO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO: MA STAVA SOLO DORMENDO

Momenti di apprensione per una persona che non rispondeva né al telefono né al campanello per diverse ore, facendo temere il peggio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno deciso di forzare una finestra per entrare nell’abitazione. All’interno, però, la situazione si è rivelata meno grave del previsto: la persona stava semplicemente dormendo profondamente e non si era accorta di quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale e la vicenda si è conclusa senza conseguenze.