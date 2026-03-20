VILLA VOMANO, VIA CRUCIS IN DIALETTO: COINVOLTI 15 POETI DEL TERRITORIO

Quest’anno a Villa Vomano la tradizione si arricchisce di un nuovo e significativo appuntamento. Oltre alla rappresentazione del Cristo morto, è infatti in programma anche una Via Crucis in lingua dialettale abruzzese, un’iniziativa che unisce fede, cultura e identità locale. L’evento, previsto per mercoledì 25 marzo alle ore 20:30 presso la chiesa di San Francesco, sarà accompagnato dalla pubblicazione di un testo realizzato con il contributo di 15 poeti del territorio, chiamati a curare le meditazioni in dialetto. Tra i protagonisti figurano Concezio Del Principio, Cesare Nicolini, Gaetanino Polidori, Vinicio Ciafrè, Loredana Poliandri, Maria Matani, Maria Pia Di Nicola, Elisabetta Di Biagio, Gabriele Ruggieri, Giovanna Forti, Lucia Di Pietro, Franca Prosperi, Francesco Ciccarelli, Vittorio Verducci e Ireneo G. Recchia. Il parroco don Eugenio si è occupato della liturgia e Gabriele Ruggeri della pubblicazione. Un progetto che punta a valorizzare le radici linguistiche e culturali locali, offrendo ai partecipanti un momento di forte spiritualità e partecipazione, nel segno della tradizione abruzzese.