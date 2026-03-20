ATRI/ GIORGIONE TORNA A RURABILANDIA

L’oste Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, torna ancora una volta a Rurabilandia, la fattoria sociale didattica della Asp 2 di Teramo, con il suo cooking show con un menu preparato interamente da lui. L’iniziativa ci sarà il prossimo 25 marzo 2026 alle 19,30 nella sede della fattoria (Viale Europa Unita 28, Atri). Giorgione, dopo la trasmissione su Gambero Rosso Tv e altri incontri ha deciso di ritrovare, a grande richiesta, i ragazzi di Rurabilandia.



Il menu prevede antipasti con patè di fegatini e di peperoni, bruschette, pappa al pomodoro e trippa alla romana. Per primo i sedanini all’amatriciana, per secondo la coppa di maiale con cipolla e vino rosso accompagnato da purè di patate. Per dolce ci saranno i tozzetti al pepe e per concludere la pizza dogg di Rurabilandia. Il costo è di 40 euro. L’iniziativa sarà allietata dall’intervento musicale di Enzo Della Sciucca.



“Giorgione è ormai un amico di Rurabilandia – dichiara la commissaria straordinaria della ASP 2 Teramo, Giulia Palestini – i nostri ragazzi hanno visitato il suo agriturismo e sono stati ospiti in Tv con lui, ha già visitato più volte la nostra struttura e questo è un graditissimo ritorno. Giorgione è una persona dotata di grande sensibile oltre a essere un grande professionista e lo ringraziamo per la vicinanza che sempre ci dimostra”.