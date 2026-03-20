A TERAMO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA VERITA' NON ESISTE"

Venerdì 27 marzo, presso la biblioteca regionale «Melchiorre Delfico», a Teramo, si svolgerà la presentazione del libro giallo "La verità non esiste" dell'autore emergente Davide Luciani. L'autore dialogherà con la giornalista Elisabetta Di Carlo non solo sul suo libro, ma anche sulle tematiche inerenti a esso. Nel romanzo è infatti centrale la violenza di genere, argomento entrato ormai giornalmente nella cronaca italiana e la cui sensibilizzazione fatica ad attecchire nonostante gli sforzi di istituzioni e media. Scopo dell'evento sarà quindi anche quello di aprire un dibattito sulla violenza di genere e sulle motivazioni che spingono sempre più uomini a compiere atti aggressivi nei riguardi delle donne.

La presentazione sarà accompagnata da una mostra tematica dal titolo «Dietro le quinte del delitto», dedicata a scrittori e personaggi italiani e stranieri che hanno contribuito a rendere popolare nel corso dei decenni il genere giallo e tutte le sue sfumature.

Al termine della presentazione l'autore si fermerà per dialogare con i lettori per il classico firma copie.

Abruzzese classe 1982, Davide Luciani è un giornalista abruzzese esperto in Seo Web Marketing, da sempre appassionato di gialli. Con il suo romanzo di esordio “La verità non esiste”, nel 2024 ha vinto il concorso letterario a tema poliziesco “È un vero mistero” indetto dalla Entheos Edizioni.

Il romanzo, ambientato a Pescara, è un giallo che prende spunto dal meccanismo del mistery classico di stampo anglo-americano, con un pizzico di tinte noir.

Luciani è stato inoltre finalista del premio Nebbia Gialla 2025 nella sezione racconti inediti.

La storia del romanzo segue le vicende di un brillante investigatore dilettante italo-inglese, che collabora con la polizia su un complicato caso apparentemente privo di indizi. Parallelamente, si trova a fare i conti con una vecchia storia personale che lo porta a indagare sul suo vecchio gruppo di amici.

A complicare ulteriormente le cose interviene un omicidio che mescola ulteriormente le carte. Ogni scoperta conduce a nuovi misteri, in un intreccio che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina. Il claim del romanzo, “Un’indagine in cui ogni cosa è diversa da come appare e ogni scoperta porta a un nuovo mistero”, racchiude perfettamente lo spirito di questo romanzo, che esplora temi come la manipolazione della verità, la violenza di genere, le relazioni umane e i segreti sepolti.

Il libro a un anno dalla sua pubblicazione, ha già avuto un discreto successo e si è classificato al secondo posto del premio letterario per opere edite «La quercia del Myr».

L'ingresso dell'evento è libero e aperto a tutti.