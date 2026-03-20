CINGHIALI IN CITTÀ NEL POMERIGGIO: “FORSE SI PREPARANO AD ANDARE A VOTARE?”

Avvistamenti orami frequentissimi nel cuore urbano di Teramo, nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 17, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un gruppo di cinghiali in via Rivacciolo, documentando la scena con immagini che in breve tempo hanno iniziato a circolare. Gli animali, apparentemente tranquilli, si muovevano lungo la strada senza particolare timore del traffico o dei passanti. Un episodio che conferma come la presenza di fauna selvatica nei centri abitati sia ormai sempre più frequente. Non è mancata l’ironia tra i residenti: “Forse si stanno preparando per andare a votare”, ha commentato qualcuno, sottolineando con una battuta la coincidenza con il periodo elettorale. Al di là delle battute, resta però il tema della sicurezza e della gestione del fenomeno. L’avvicinamento dei cinghiali alle aree urbane rappresenta un rischio sia per gli automobilisti sia per i pedoni, oltre a sollevare interrogativi sulle misure di contenimento e prevenzione.