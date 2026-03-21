VIDEO - FOTO / ECCO LA VERA SORPRESA DI PASQUA...



Pasqua, come il Natale, diventa un tempo da vivere attraverso la bellezza. E quando la bellezza prende forma tra le mani sapienti dell’artista, si trasforma in qualcosa di più: un’emozione da custodire. Dopo il grande successo delle creazioni natalizie, “L’Oro di Eva” torna a incantare con una collezione pasquale che è un vero viaggio sensoriale nell’arte ceramica. Al centro, ancora una volta, la visione di Evandra De Rosa, capace di fondere con straordinaria sensibilità la memoria della tradizione e il desiderio continuo di innovazione. È proprio in questo equilibrio sottile, quasi poetico, che nasce l’identità del brand: un dialogo costante tra passato e futuro, tra radici e immaginazione. Qui la ceramica non è solo materia: è racconto, è gesto, è anima. Ogni creazione prende vita lentamente, modellata, incisa, dipinta, accarezzata dal tempo e dalle mani di chi la plasma. Non oggetti, ma presenze. Non semplici decorazioni, ma frammenti di emozione. La nuova collezione ne è l’espressione più autentica. Profumatori esclusivi, che raccontano una storia fatta di pazienza e visione. Campane leggere come sospiri, impreziosite da rose delicate, fiocchi eleganti e piccoli coniglietti, emergono dalla materia con una grazia quasi naturale. Ogni dettaglio è pensato, ogni pennellata è valore, ogni pezzo è unico e irripetibile — come un’emozione che non si replica. È qui che la ceramica si fa oggetto, e l’oggetto si fa emozione. Ma L’Oro di Eva va oltre l’estetica: costruisce esperienze. E lo fa in modo particolarmente raffinato nel mondo delle bomboniere, trasformandole in veri e propri simboli da ricordare. Non semplici doni, ma piccoli scrigni di significato. Ogni bomboniera racconta una storia: è interamente realizzata a mano, dove ogni dettaglio porta con sé il segno dell’autenticità; presenta linee decorative esclusive, pensate per distinguersi e restare impresse; si arricchisce di una linea di imbottigliati “ad arte”, dove la ceramica incontra le eccellenze abruzzesi — olio extravergine, liquori artigianali — in un connubio di gusto e bellezza; si completa con confezioni eleganti e confetti di prima scelta, studiati per esaltare ogni creazione con armonia e stile. In un tempo in cui tutto sembra replicabile, L’Oro di Eva sceglie la strada più rara: quella dell’unicità. Una scelta che richiede coraggio, visione e una costante tensione verso il bello. Non è solo una proposta, ma un invito: rallentare, lasciarsi ispirare, scegliere con il cuore. Perché quando l’arte diventa oggetto, e l’oggetto diventa emozione, ogni occasione si trasforma in qualcosa di davvero indimenticabile. E, finalmente, è Pasqua.