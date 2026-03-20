VIOLENTA RISSA TRA MAGREBINI: SCONTRI DAL CENTRO ALLA PIAZZA, VOLANO BOTTIGLIE

Rissa poco dopo le 22,30 di stasera nel cuore della città, che ha coinvolto diversi individui di origine magrebina, trasformando una zona frequentata in uno scenario di caos e paura. L’episodio si è verificato inizialmente nei pressi di piazza Martiri, per poi spostarsi rapidamente lungo il corso centrale, sotto gli occhi increduli dei pochi passanti. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio sarebbe nato per motivi ancora da chiarire, degenerando in pochi istanti in uno scontro fisico. I partecipanti alla rissa hanno iniziato a inseguirsi tra le vie del centro, arrivando fino al corso principale, dove la situazione è ulteriormente peggiorata. Durante gli scontri sono state lanciate bottiglie e altri oggetti, creando panico. Alcuni testimoni parlano di urla, spintoni e scene concitate durate diversi minuti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato le indagini per identificare tutti i coinvolti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali della città. foto: IA