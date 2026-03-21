LASCIA LA PANDA APERTA E CON LE CHIAVI PER ANDARE IN FARMACIA E... GLIELA RUBANO

Aveva lasciato la propria Fiat Panda incustodita, con le chiavi inserite, per entrare in farmacia. Al suo ritorno, però, della vettura non c’era più traccia. L’anziano di Lanciano, dopo un momento di iniziale sconcerto, ha chiamato la Polizia, che si è attivata immediatamente, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini hanno portato rapidamente all’individuazione del presunto responsabile, un 19enne, che è stato rintracciato poco dopo sulla pista ciclabile della stessa via, riconosciuto anche grazie agli abiti che indossava. Fermato dagli agenti, ha ammesso di aver preso l’auto e di averla poi lasciata parcheggiata in centro dopo averla utilizzata per un giro. Il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il ragazzo è stato denunciato per furto aggravato.