STRISCE BLU SUL LUNGOMARE, TORTORETO CONCEDE DUE MESI GRATIS IN PIÙ

Slitta all’inizio dell’estate l’avvio dei parcheggi a pagamento a Tortoreto. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di rinviare al 1° giugno, e non più ad aprile, l’attivazione delle strisce blu sul lungomare Sirena e nelle principali piazze cittadine, rivedendo così quanto stabilito in precedenza durante l’approvazione del bilancio. Si torna dunque al modello adottato lo scorso anno: la sosta a pagamento interesserà il lato est del lungomare Sirena, oltre a piazza Berlinguer, piazza Matteotti, piazza Caduti di Nassiriya e il piazzale del Marinaio. Cambiano però le tariffe, che salgono a 1,20 euro l’ora, con una sosta minima di 30 minuti al costo di 60 centesimi. Il ticket giornaliero sarà invece di 6 euro. Previsti anche gli abbonamenti: 40 euro per una settimana, 100 euro per il mensile e 180 euro per l’intero semestre. Agevolazioni per residenti e attività commerciali, che potranno usufruire dell’abbonamento stagionale al costo di 70 euro.