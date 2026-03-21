ALBA ADRIATICA CELEBRA I SUOI CAMPIONI: DUE MURALES PER RICORDARE IL MARATONETA MARCONI E IL CICLISTA FRANCHI SIMBOLI DELLA CITTÀ

Un tributo alla memoria sportiva di Alba Adriatica prende forma attraverso due murales dedicati a Osvaldo Marconi e Franco Franchi. L’iniziativa, voluta dalla Pro Loco in occasione del settantesimo anniversario del Comune, vuole rendere omaggio a due protagonisti che hanno lasciato un segno profondo nella storia locale. Le opere saranno realizzate in via Regina Margherita e rappresenteranno molto più di semplici decorazioni urbane: l’obiettivo è quello di creare un legame tra generazioni, raccontando con le immagini il valore dello sport e il sacrificio che ha accompagnato le carriere dei due atleti. Un progetto che nasce anche come gesto di riconoscenza verso chi ne custodisce il ricordo. Il luogo scelto non è casuale: si tratta di un’area carica di significato, legata alla storia cittadina e alla figura di Marconi. I murales raffigureranno scene simboliche delle loro imprese, restituendo l’intensità della passione che li ha resi esempi per l’intera comunità. Marconi si affermò come uno dei migliori specialisti della mezza maratona, conquistando due titoli italiani e distinguendosi per tenacia e resistenza. Tra i momenti più significativi della sua carriera, la vittoria nel 1937 alla “Maratonina dei Giovani Fascisti” disputata allo stadio Berta di Firenze. Franchi, invece, fu tra i protagonisti del ciclismo professionistico del dopoguerra. La sua carriera lo portò a competere nelle più importanti gare europee, ottenendo risultati di rilievo e una memorabile vittoria di tappa nel 1950. Indossò la maglia della nazionale italiana al Tour de France del 1951 e 1952 e partecipò anche al Giro di Svizzera. Rimane celebre la sua presenza nella dura tappa alpina del 1952 con il passaggio sul Col du Télégraphe, episodio entrato nella storia del ciclismo. Con questo intervento artistico, Alba Adriatica riafferma la propria identità e rende omaggio a due figure che hanno incarnato i valori dello sport, trasformandoli in patrimonio condiviso della comunità.