TORTORETO, SPOGLIATOI FRUIBILI E ILLUMINAZIONE ATTIVA ALLO STADIO PIERANTOZZI

Giovedì 19 marzo il Sindaco ha firmato la revoca dell’ordinanza n. 46 del 2017 relativa allo stadio Pierantozzi di Via Napoli, interdetto nel 2017 dal Commissario Straordinario Prefettizio per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e di impiantistica.

Nel 2022 l’Amministrazione Piccioni aveva avviato il recupero con un primo intervento sulla recinzione interna, permettendo la riapertura del solo terreno di gioco tramite ordinanza sindacale. Successivamente, i lavori sono proseguiti sul fabbricato degli spogliatoi con interventi di:

Miglioramento sismico della struttura;

Adeguamento alle norme di sicurezza e impiantistica;

Manutenzione straordinaria e rifacimento degli interni.

A tali interventi, si è aggiunto il relamping delle torri faro, mettendo in sicurezza il sistema di illuminazione e renderlo funzionante.

La conclusione di questi lavori, certificata dalla relazione tecnica degli uffici competenti, ha permesso di deliberare la riapertura e l’utilizzo degli spogliatoi.

L’Amministrazione sta ora lavorando alla progettazione esecutiva per il recupero funzionale e architettonico della restante parte del fabbricato, inclusa la tribuna spettatori, grazie ai finanziamenti FSC ottenuti e al lavoro costante del settore comunale competente.

"L’obiettivo — dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Arianna Del Sordo — è approvare il progetto esecutivo e affidare i lavori entro l’autunno 2026, per restituire alla comunità sportiva la piena disponibilità dell’impianto."