VIDEO/ VIA FRATELLI GRUE NEL BUIO: PAURA TRA I RESIDENTI, “QUI SI RISCHIA OGNI SERA”

Una strada dimenticata, senza luce e senza sicurezza. A Villa Mosca cresce la rabbia dei residenti di via Fratelli Grue, costretti a vivere ogni giorno tra disagi e paura, in una zona che – denunciano – è stata completamente abbandonata dalle istituzioni. L’ennesimo allarme arriva dalla signora Natalia, che racconta notti sempre più difficili. Anche un gesto semplice come uscire per buttare l’immondizia si trasforma in un rischio. Ieri sera, intorno alle 20.30, il terrore: una volpe, probabilmente malata, si aggirava vicino alle abitazioni. «Ho avuto paura che mi aggredisse», racconta. Ma il problema non è solo la presenza di animali selvatici. Il buio totale rende la strada terreno fertile per i ladri, che – secondo i residenti – agiscono indisturbati proprio grazie all’assenza di illuminazione pubblica. Una situazione che va avanti da tempo e che ora ha superato il limite della tollerabilità. Le famiglie chiedono interventi immediati: più luce, più controlli e soprattutto attenzione. Perché, così com’è, quella strada è diventata un luogo dove la paura è ormai parte della quotidianità.