REFERENDUM 22 E 23 MARZO: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER IL VOTO A TERAMO

È tutto pronto a Teramo per l’appuntamento con il referendum popolare confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il Comune ha pubblicato tutte le informazioni utili sul proprio sito istituzionale, accessibile dalla home page oppure direttamente al link dedicato.

Particolare attenzione agli orari di apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale, pensati per facilitare i cittadini nell’esercizio del diritto di voto:

Sabato 21 marzo: dalle 9:00 alle 18:00

dalle 9:00 alle 18:00 Domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00 (per tutta la durata delle votazioni)

dalle 7:00 alle 23:00 (per tutta la durata delle votazioni) Lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00 (per tutta la durata delle votazioni)

Negli stessi orari sarà attivo anche il servizio per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, in caso di prima emissione, smarrimento, furto o scadenza, così da garantire a tutti la possibilità di votare.

Novità anche sul fronte logistico: alcune sezioni elettorali sono state temporaneamente trasferite.

Le sezioni 5, 6, 7, 8 e 9, precedentemente ospitate presso il Liceo Classico e il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico”, sono state spostate nei locali del Liceo Statale “Giannina Milli”, con ingresso unico da via Fedele Romani.

Le sezioni 18, 19, 62, 63 e 64, invece, già collocate nell’edificio scolastico “C. Forti” (scuola dell’infanzia) in via Cona, sono state trasferite nell’altra ala dello stesso complesso, dove hanno sede la scuola primaria e la secondaria di primo grado del Convitto “M. Delfico”.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri: 0861 324302 – 0861 324308.

Un appuntamento importante per la partecipazione democratica, con il Comune che invita tutti i cittadini a verificare per tempo la propria sezione e la validità dei documenti.