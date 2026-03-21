APPROVATO IL PROGETTO PER L’EX SCUOLA DI CESACASTINA A CROGNALETO: OLTRE 1,2 MILIONI PER SICUREZZA E RILANCIO DELLA COMUNITÀ

È stato approvato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dell’ex scuola elementare nella frazione di Cesacastina, nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo. L’intervento, finanziato nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, prevede un investimento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, con un contributo concesso pari a 1.234.315,64 euro, al netto del cofinanziamento legato al Conto Termico. La nuova struttura sorgerà al posto dell’edificio dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016 e sarà realizzata secondo i più avanzati criteri di sicurezza sismica ed efficienza energetica. La scelta della demolizione e ricostruzione si è resa necessaria alla luce della gravità dei danni riscontrati, che non consentivano un semplice intervento di adeguamento. L’opera sarà realizzata dal Comune di Crognaleto, in qualità di soggetto attuatore, e rappresenta un tassello importante nel più ampio programma di ricostruzione pubblica che coinvolge l’intero cratere sismico. “Continuiamo a lavorare con determinazione per restituire servizi essenziali e spazi sicuri alle comunità del cratere. Interventi come quello di Cesacastina sono il segno concreto di una ricostruzione che sta accelerando e che guarda al futuro. Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Orlando Persia per la loro collaborazione” dichiara il Commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. Commenta il Sindaco Orlando Persia: “Provvedimento fortemente atteso e voluto dalla mia Amministrazione che intende proseguire nell’opera di ricostruzione dell’intero territorio comunale.Una cifra importante che permetterà la restituzione di un luogo simbolo alla collettività di Cesacastina, proseguendo nell’opera di recupero degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione che permetteranno anche la ricostruzione del tessuto sociale. Quello che verrà realizzato è un progetto ambizioso e all’avanguardia volto a dare continuità e futuro al territorio. Questo risultato è frutto di un lavoro costante e meticoloso mirato alla risoluzione di tutte le problematiche che attanagliano le nostre realtà. Sono davvero orgoglioso dell’egregio lavoro svolto dai tecnici progettisti e dagli uffici comunali, coordinati dal Responsabile dell’Area Tecnica geom. Zinilli, che hanno costantemente lavorato sotto la supervisione degli Assessori Anna Forti e Anita Ceci.Un sentito e profondo ringraziamento al Commissario Sen. Guido Castelli e l’intera Struttura commissariale, al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all’USR Abruzzo nelle persone del Direttore Dr. Vincenzo Rivera e del Responsabile della ricostruzione pubblica Dr. Piergiorgio Tittarelli”