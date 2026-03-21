FOTO/ PUTIGNANO ABBANDONATA, I CITTADINI PULISCONO AL POSTO DEL COMUNE TRA SILENZI E INERZIA

Questa mattina alcuni residenti della frazione di Putignano hanno deciso di rmboccarsi le maniche e intervenire direttamente per ripulire la strada principale, da tempo in condizioni giudicate critiche dagli stessi abitanti. Un’iniziativa spontanea, nata dal senso civico e dalla volontà di restituire decoro a un’area che, secondo i cittadini, soffre da troppo tempo di incuria e scarsa attenzione. Sacchi di rifiuti, erbacce e sporcizia accumulata sono stati rimossi grazie all’impegno di chi vive quotidianamente il territorio. Determinante anche il supporto logistico della Team, che ha affiancato i residenti nelle operazioni di raccolta e smaltimento. A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato il presidente, che ha voluto condividere un messaggio chiaro: nonostante l’inerzia dell’amministrazione comunale e, in primis, del sindaco, la comunità locale continua a impegnarsi in prima persona per la cura della frazione. Un gesto concreto che evidenzia, da un lato, il forte senso di appartenenza dei cittadini e, dall’altro, una situazione che, secondo i promotori, meriterebbe maggiore attenzione da parte delle istituzioni.