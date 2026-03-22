RUBANO BICI ELETTRICHE IN UN MAGAZZINO, MA LA POLIZIA LOCALE LI COGLIE SUL FATTO

Furto di biciclette elettriche sventato grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, impegnata in attività di controllo sul territorio. L’episodio si è verificato ad Ancarano, dove alcuni malviventi erano riusciti a introdursi all’interno di un magazzino sfruttando una finestra laterale.I ladri avevano approfittato dell’assenza del proprietario per entrare nel locale, al cui interno erano custodite numerose e-bike. Il piano, però, è stato interrotto prima che potesse andare a segno: gli agenti, già attivi dopo alcuni recenti episodi di furti d’auto nella Val Vibrata, sono intervenuti bloccando il tentativo di razzia. Determinante è stata proprio la presenza delle pattuglie sul territorio, che ha consentito di individuare rapidamente la situazione sospetta e di impedire che la refurtiva venisse portata via. I responsabili sono stati quindi fermati e affidati alle autorità competenti. Il proprietario del deposito, avvisato dell’accaduto, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento agli agenti per la prontezza e la professionalità dimostrate, sottolineando come, nonostante le risorse limitate, il loro lavoro rappresenti un presidio fondamentale per la sicurezza.
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