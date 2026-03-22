VIDEO / IL LEADER DEL MONDIALE DI FORMULA 1 GIRA PER MONTECARLO CON UNA FIAT 500 D’EPOCA TARGATA TERAMO: GEORGE RUSSEL SORPRENDE TUTTI





Una scena insolita, quasi surreale, quella che si è presentata ieri tra le eleganti vie di Monte Carlo. Il leader attuale del mondiale di Formula 1, il pilota Mercedes George Russell, è stato avvistato mentre passeggiava a bordo di una Fiat 500 Jolly vintage, completamente scoperta, attirando l’attenzione di turisti e appassionati. Fin qui nulla di troppo strano per un contesto come quello monegasco, dove auto di lusso e pezzi d’epoca si mescolano quotidianamente. Ma il dettaglio che ha reso la scena decisamente curiosa è un altro: la vettura, infatti, risulta targata Teramo. Un particolare che ha immediatamente acceso la curiosità, soprattutto tra gli italiani presenti. La Fiat 500 Jolly – iconico modello estivo prodotto tra gli anni ’50 e ’70, celebre per i sedili in vimini e l’assenza del tetto – sarebbe stata immatricolata proprio nella nostra provincia diversi decenni fa. Come sia arrivata fino al Principato resta, almeno per ora, un piccolo mistero.



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Più probabile, invece, l’ipotesi legata alla sfera privata del pilota britannico: secondo indiscrezioni, l’auto apparterrebbe alla sua fidanzata, Carmen Montero Mundt. Una coincidenza affascinante che lega il mondo dorato della Formula 1 a una realtà molto più vicina, quella di una provincia italiana. Dalle strade di Teramo fino ai boulevard esclusivi di Montecarlo, passando per le mani di uno dei piloti più in forma del momento. E mentre Mercedes-AMG Petronas Formula One Team continua la sua corsa al titolo con Russell in testa alla classifica, fuori dalla pista è una piccola utilitaria d’altri tempi a rubare la scena. Una storia che mescola motori, glamour e un pizzico d’Abruzzo, capace di sorprendere anche nel cuore del Principato.



