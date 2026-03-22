TROVA UNA PISTOLA A COLLEPARCO MENTRE CERCA ASPARAGI: INDAGINI IN CORSO

Un oggetto somigliante a una pistola semiautomatica è stato scoperto nell’area di Colleparco da due persone impegnate nella raccolta di asparagi. Dopo la segnalazione, sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato insieme agli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari. L’arma verrà ora analizzata attraverso specifici esami balistici, con l’obiettivo di chiarirne l’effettiva natura e accertare se si tratti di un’arma vera oppure di una semplice pistola a salve.