AVEVANO ORGANIZZATO UN COLPO DA OTTO MILIONI DI EURO





Un convoglio carico di lingotti e preziosi, per un valore che abitualmente si aggira intorno ai 16 milioni di euro, era finito nel mirino di una banda organizzata pronta a entrare in azione lungo l’autostrada A1, nel tratto modenese, nel pomeriggio del 18 marzo. Il trasferimento prevedeva la partenza da Paderno Dugnano e l’arrivo a Bologna, con un successivo viaggio serale di ritorno con lo stesso carico. Tuttavia, quel giorno il servizio è stato modificato: un solo furgone blindato ha trasportato una somma ridotta, tra i 6 e gli 8 milioni di euro, fino al capoluogo emiliano. Il piano criminoso è stato però bloccato grazie a una vasta operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di 14 persone. La maggior parte degli indagati proviene da Cerignola, San Severo e Foggia; tra loro anche due cittadini albanesi e un uomo della provincia di Salerno. Quest’ultimo, in cambio di 250 euro e della promessa di un compenso di 50 mila euro a colpo riuscito, avrebbe messo a disposizione un immobile utilizzato dal gruppo, con l’aspettativa di incassare fino a 250 mila euro. I dettagli emergono dall’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari di Modena, Andrea Scarpa, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Chieti Giancarlo Ciani, è stata condotta dalla Squadra Mobile abruzzese guidata dal dirigente Francesco D’Antonio, già impegnata negli accertamenti sull’assalto al portavalori avvenuto a Ortona il 5 gennaio, episodio ritenuto riconducibile allo stesso gruppo. Per tutti gli arrestati l’accusa è di tentata rapina aggravata, con l’aggravante del metodo mafioso. Quando le forze dell’ordine – tra Squadre Mobili di Chieti e Modena, Sco e Nocs – sono intervenute, intorno alle 17, i sospetti erano pronti all’azione: molti indossavano tute, guanti e passamontagna ed erano armati. Il blindato preso di mira sarebbe dovuto passare tra le 16.50 e le 17.10 nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia.