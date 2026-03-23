CANNA FUMARIA IN FIAMME, SESSANTA CLIENTI IN FUGA DAL RISTORANTE

Sessanta clienti in fuga dal ristorante, Momenti di forte tensione si sono vissuti ieri all’ora di pranzo in un ristorante nel cuore del centro storico di Loreto Aprutino. Circa sessanta persone erano sedute ai tavoli quando è scattato improvvisamente l’allarme antincendio: in pochi istanti clienti e personale hanno lasciato il locale, riversandosi all’esterno per sicurezza. All’origine dell’allarme c’è stato un principio di incendio sviluppatosi all’interno della canna fumaria, probabilmente causato dall’accumulo di residui infiammabili lungo le pareti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due mezzi, insieme a un’ambulanza e ai carabinieri della stazione locale. Dopo aver verificato che nessuno fosse rimasto ferito o intossicato, i pompieri hanno effettuato un controllo approfondito dell’impianto, spegnendo le fiamme e procedendo alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. L’operazione si è protratta per oltre due ore, attirando l’attenzione di molti residenti, allarmati dall’arrivo dei soccorsi a sirene spiegate. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone presenti, che hanno vissuto solo un grande spavento. Decisivo l’intervento rapido dei vigili del fuoco, che ha impedito il propagarsi dell’incendio anche agli edifici vicini. La canna fumaria del ristorante si trova infatti accanto a palazzo Valentini, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, ma le fiamme non hanno provocato danni né alla struttura né al cantiere.



Foto: elaborazione AI





