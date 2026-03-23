"FARE IMPRESA NON È UN'IMPRESA", DOMANI IL SECONDO INCONTRO DEL PROGETTO ADSU - UNITE

Prosegue il ciclo di incontri dedicati all’autoimprenditorialità organizzati dall’Adsu di Teramo in collaborazione con l’Università di Teramo, la Fira e Adecco, con la seconda giornata in programma domani, martedì 24 marzo alle ore 14.30 presso l’Aula Tesi “Bassi” del Polo didattico “D’Annunzio”.

L’appuntamento, curato da FiRA (Finanziaria Regionale Abruzzese), sarà dedicato anche alla presentazione dell’Avviso “Abruzzo Micro Prestiti”, uno strumento pensato per sostenere la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali promosse da giovani under 35 e donne.

Ad aprire i lavori sarà il saluto introduttivo della direttrice dell’Adsu, Renata Durante. Seguiranno i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, e del presidente della FiRA, Giacomo D’Ignazio.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le caratteristiche del nuovo Avviso, che dispone di una dotazione complessiva di 19 milioni di euro. La misura prevede un pacchetto agevolativo integrato che combina un micro-prestito a tasso zero con una sovvenzione a fondo perduto, con l’obiettivo di sostenere concretamente le idee imprenditoriali e favorire l’accesso al credito.

Nel dettaglio, interverranno:

Elena Tiberio, Direttore Area Microfinanza e Cooperazione FiRA SpA, con un focus su “Fondo Abruzzo Micro Prestiti: quando la finanza pubblica investe sulle persone”;

Eugenia Monti, Responsabile Misure agevolative FiRA SpA, che illustrerà “Avviso Unico Abruzzo Micro Prestiti: un’opportunità per la voglia di fare impresa di giovani e donne”.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato agli interventi e alle domande degli studenti presenti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto per tutti coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale, offrendo strumenti concreti e informazioni utili per trasformare un’idea in impresa.