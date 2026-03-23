VIDEO - FOTO / NOTARESCO SI VESTE DI COLORE E FIORI... ASPETTANDO I DINOSAURI



Il Comune di Notaresco si prepara alla bella stagione puntando su decoro urbano e valorizzazione degli spazi pubblici. In questi giorni, infatti, il paese del Sindaco Tony Di Gianvittorio si sta letteralmente vestendo di colori e profumi grazie a un intervento mirato che sta interessando rotonde, aiuole e aree verdi. L’amministrazione comunale ha avviato un’opera di riqualificazione che mira non solo a migliorare l’impatto visivo del territorio, ma anche a rafforzare il senso di cura e appartenenza tra i cittadini. Le principali rotonde sono state abbellite con nuove composizioni floreali, studiate per offrire un colpo d’occhio vivace e armonioso, mentre le aiuole sono state sistemate e ripensate per garantire ordine e continuità estetica. Si sta anche lavorando alla colorazione delle rotonde. Fiori stagionali, giochi di colore e una maggiore attenzione ai dettagli stanno trasformando il territorio, rendendolo più accogliente sia per i residenti sia per chi attraversa il territorio. Un intervento che punta anche a valorizzare l’identità del paese, rendendolo più attrattivo e curato. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituire ai cittadini luoghi decorosi e piacevoli da vivere, in attesa dell'inaugurazione di uno dei più parchi dei dinosauri in Italia.