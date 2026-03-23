VIDEO / SPRAY ANTIAGGRESSIONE E BASTONE ESTENSIBILE, A NOTARESCO LA POLIZIA LOCALE INVESTE IN SICUREZZA

Rafforzare la sicurezza e migliorare l’operatività degli agenti: con questo obiettivo il Comune di Notaresco ha promosso un corso di formazione dedicato alla polizia locale, fortemente voluto dal sindaco Tony Di Gianvittorio e dal comandante del corpo, Silvano Di Salvo. L’iniziativa punta a dotare gli operatori di strumenti più moderni ed efficaci per affrontare le situazioni di rischio. Durante il percorso formativo, infatti, gli agenti sono stati istruiti all’utilizzo di dispositivi di difesa personale come lo spray antiaggressione e il bastone estensibile, strumenti pensati per garantire interventi più sicuri sia per gli operatori che per i cittadini. Non si tratta però solo di equipaggiamento: il Comune di Notaresco si distingue anche sul piano normativo. È infatti tra i primi enti ad aver adottato il nuovo codice della polizia locale, un aggiornamento fondamentale che mira a rendere più chiari ed efficaci i compiti e le procedure operative degli agenti. “Investire nella formazione significa investire nella sicurezza della comunità”, è la linea condivisa dall’amministrazione e dal comando, che sottolineano come professionalità e preparazione siano elementi chiave per un servizio sempre più efficiente.

