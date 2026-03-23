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LA ASL CERCA IMMOBILE PER UNA CASAFAMIGLIA DA SEI POSTI

ASLTERAMOLa Asl di Teramo ha pubblicato un bando per acquisire in locazione un immobile da destinare a “Casa famiglia”. Il requisito essenziale è che la struttura abitativa sia situata a Teramo (comprese le frazioni di San Nicolò e Villa Vomano), Campli, Bellante, Torricella Sicura e che disponga di una superficie minima di circa 198 metri quadri, idonea ad ospitare fino a sei persone. L’immobile può essere disposto su uno o più piani, purché gli appartamenti siano comunicanti. Non è necessario che gli spazi interni siano già organizzati secondo tutte le caratteristiche indicate nel bando: eventuali adeguamenti possono essere effettuati successivamente dal locatore. Il contratto di locazione sarà stipulato secondo le modalità e i requisiti previsti dalla documentazione ufficiale.  La scadenza per la presentazione delle domande fissata al 16 aprile (entro le ore 13). Per ulteriori informazioni sui requisiti dell’immobile e sulle modalità di partecipazione, i soggetti interessati possono consultare l’avviso completo  al link https://www.aslteramo.it/avviso-pubblico-per-locazione-immobiliare-casa-famiglia-teramo/

oppure rivolgersi ai tecnici della Uoc Patrimonio, Lavori e Manutenzioni o alla segreteria/funzionari amministrativi come indicato nel bando.