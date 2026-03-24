VIDEO-FOTO/ ABRUZZOSAURO, A NOTARESCO RINASCE IL PARCO DEI DINOSAURI: INAUGURAZIONE TRA POCO PIÙ DI UN MESE

Un progetto ambizioso, destinato a diventare un punto di riferimento unico nel suo genere in Italia. A Notaresco prende forma “Abruzzosauro”, il rinnovato parco tematico dedicato ai dinosauri, che sarà inaugurato tra poco più di un mese. Fortemente voluto dal sindaco Toni Di Gianvittorio, il parco rappresenta una scommessa importante per il territorio. L’investimento complessivo sfiora i 500 mila euro ed è stato interamente finanziato dalla Regione Abruzzo, che ha creduto fin dall’inizio nell’iniziativa. All’interno dell’area sorgerà anche un punto ristoro che avrà il compito di gestire e valorizzare l’intero spazio. Ma il cuore del progetto è rappresentato dalle attrazioni: ben 16 dinosauri meccanotronici in grado di muoversi e interagire, pensati per offrire un’esperienza immersiva soprattutto alle famiglie e ai più piccoli. Grande l’orgoglio del primo cittadino, che rivendica con forza la trasformazione del progetto rispetto al passato. Un primo assaggio era stato infatti proposto già nel 2022, quando però i dinosauri erano semplicemente statici. Con la nuova amministrazione, invece, l’idea è stata completamente ripensata e rilanciata, puntando su tecnologia e spettacolarità. «Sarà un’attrazione importante per il paese», assicura Di Gianvittorio, convinto che Abruzzosauro possa diventare un richiamo turistico capace di portare visitatori anche da fuori regione. La presentazione ufficiale alla stampa è prevista tra poco più di un mese e mezzo, ma già ora è possibile intravedere quello che sarà il risultato finale: un parco innovativo, pensato per unire divertimento, curiosità e valorizzazione del territorio.