CEDIMENTO A CELLINO ATTANASIO, FRANA IN PIAZZA GARIBALDI: SCATTA L’ALLARME SICUREZZA

Torna l’allarme fragilità del territorio a Cellino Attanasio, dove le piogge degli ultimi giorni hanno provocato un cedimento del terreno nell’area di piazza Garibaldi, uno dei punti centrali del paese. Il dissesto ha interessato un tratto delle mura di contenimento della piazza, con danni evidenti alla struttura in pietra. Crepe, smottamenti e materiale franoso si sono riversati lungo il pendio sottostante, arrivando in prossimità di abitazioni e accessi privati e riaccendendo la preoccupazione tra i residenti. Immediato l’intervento del Comune, che ha allertato il Genio Civile per un sopralluogo tecnico. I tecnici sono entrati subito in azione per valutare la situazione e predisporre le prime misure di sicurezza. In via precauzionale è stata interdetta un’abitazione, al momento non occupata e interessata da lavori di ristrutturazione. Sul fronte della viabilità, invece, la parte superiore della piazza è stata chiusa al traffico, con una riapertura parziale necessaria per evitare l’isolamento del centro storico, che non dispone di percorsi alternativi. Parallelamente sono stati avviati interventi in somma urgenza per la stabilizzazione dell’area, destinati a proseguire anche nei prossimi giorni. L’amministrazione comunale si è già attivata per accedere ai finanziamenti regionali, passaggio ritenuto fondamentale per poter realizzare interventi strutturali definitivi. Una situazione che riporta al centro il tema della vulnerabilità del territorio, già più volte messo alla prova da eventi meteorologici intensi.