REFERENDUM / IL COMMENTO - IN PROVINCIA DELL'AQUILA VINCE IL SÌ, QUAGLIERI: «GRAZIE ALLA MARSICA»

“È stato un confronto democratico importante, nel quale ha vinto la partecipazione e si è affermato il ‘no’ a livello nazionale. Tuttavia, in Abruzzo emerge un dato politico significativo: l’unica provincia in cui ha prevalso il ‘Sì’ è quella di L'Aquila, trainata in particolare dai comuni della Marsica. Ancora più rilevante è il risultato di Avezzano, unico comune di grandi dimensioni della regione dove il ‘Sì’ risulta maggioritario”. Così, in una nota congiunta, l’assessore regionale Mario Quaglieri (foto) e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, entrambi esponenti del territorio marsicano e impegnati in prima linea nella campagna referendaria a favore del ‘Sì’. “Si tratta di un segnale politico chiaro – proseguono – che premia un lavoro capillare sul territorio e una presenza costante tra i cittadini. Insieme abbiamo intrapreso un’iniziativa unitaria girando anche con un camper per raggiungere i comuni e per garantire un rapporto sempre diretto con i cittadini. I risultati premiano il nostro lavoro. Nei comuni della Marsica abbiamo riscontrato entusiasmo, partecipazione e un forte senso di coinvolgimento, frutto di un impegno quotidiano e diretto. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale – concludono – dai militanti ai cittadini che hanno scelto di informarsi, partecipare e sostenere le ragioni del ‘Sì’. Il risultato ottenuto nella provincia aquilana e in particolare ad Avezzano, Trasacco e la Marsica intera, rappresenta una base solida da cui partire per continuare a costruire un percorso politico serio e radicato nei territori. Un plauso infine - concludono Quaglieri e Verrecchia - anche alla Valle Peligna con in testa Sulmona dove, seppur di poco, è prevalso il Sì".