REFERENDUM / IL COMMENTO - IN PROVINCIA DELL'AQUILA VINCE IL SÌ, QUAGLIERI: «GRAZIE ALLA MARSICA»

“È stato un confronto democratico importante, nel qualee si è affermato il ‘no’ a livello nazionale. Tuttavia, in Abruzzo emerge un dato politico significativo:, trainata in particolare dai comuni della Marsica. Ancora più rilevante è il risultato diunico comune di grandi dimensioni della regione dove il ‘Sì’ risulta maggioritario”. Così, in una nota congiunta, l’assessore regionalee il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale,entrambi esponenti del territorio marsicano e impegnati in prima linea nella campagna referendaria a favore del ‘Sì’. “Si tratta di un segnale politico chiaro – proseguono – che premia un lavoro capillare sul territorio e una presenza costante tra i cittadini. Insieme abbiamo intrapreso un’iniziativa unitaria girando anche con un camper per raggiungere i comuni e per garantire un rapporto sempre diretto con i cittadini. I risultati premiano il nostro lavoro. Nei comuni della Marsica abbiamo riscontrato entusiasmo, partecipazione e un forte senso di coinvolgimento, frutto di un impegno quotidiano e diretto. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale – concludono – dai militanti ai cittadini che hanno scelto di informarsi, partecipare e sostenere le ragioni del ‘Sì’. Il risultato ottenuto nella provincia aquilana e in particolare ad Avezzano, Trasacco e la Marsica intera, rappresenta una base solida da cui partire per continuare a costruire un percorso politico serio e radicato nei territori. Un plauso infine - concludono Quaglieri e Verrecchia - anche alla Valle Peligna con in testadove, seppur di poco, è prevalso il Sì".