È A MODENA LA DONNA "SCOMPARSA" COL GRATTA E VINCI DA 500 MILA EURO



Potrebbe trovarsi a Modena, ospite della sorella, la donna che si è allontanata da Carsoli dopo aver incassato un biglietto vincente da 500mila euro. Nei giorni scorsi si erano rincorse voci su una possibile fuga all’estero, tra Romania e Inghilterra, ma al momento questa sembra l’ipotesi più accreditata. Al compagno avrebbe promesso un ritorno ad aprile, giustificando la partenza con motivi di lavoro. Una versione che però non convince l’uomo, un operaio di 55 anni, deciso a rivolgersi a un legale per bloccare la riscossione della vincita. Ai microfoni di La Vita in Diretta ha raccontato che l’accordo era di dividere il premio. Il tagliando, acquistato l’8 marzo al Bar Renato, era stato regalato proprio alla compagna come gesto simbolico per la Festa della donna, in alternativa alla classica mimosa. Il gratta e vinci da cinque euro si è rivelato però straordinariamente fortunato. Dopo aver verificato la vincita, la donna ha depositato il biglietto in banca, si è allontanata e ha interrotto ogni contatto. Secondo quanto riferito dal 55enne, non avrebbe alcuna intenzione di condividere il premio. Il titolare del bar ha confermato la versione: fu l’uomo ad acquistare il biglietto e a consegnarlo subito alla compagna come regalo. Dal punto di vista legale, tuttavia, la questione è chiara: nei giochi come il Gratta e Vinci, il premio spetta a chi possiede materialmente il biglietto al momento dell’incasso, soprattutto quando non è nominativo.



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