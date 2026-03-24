ALLERTA TRUFFA: FALSI SMS SULLO STATO VACCINALE DEI MINORI

Alcuni cittadini stanno ricevendo sms provenienti da un numero con prefisso 351, che invitano a contattare il numero 893… per “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio”.

Si ricorda che il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) non contatta gli utenti tramite numeri di cellulari e non invia sms.

Si invitano pertanto i cittadini a non contattare il numero indicato e a prestare la massima attenzione a questi messaggi fuorvianti e truffaldini.

Si ricorda che il servizio vaccinazioni risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Per le prenotazioni è possibile contattare l’ambulatorio di Teramo/Montorio al numero 0861/420569, gli ambulatori di Nereto, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi al numero 0861/420480 e le sedi di Atri e Silvi al numero 085/8707809.

Per qualsiasi ulteriore esigenza è possibile contattare il servizio all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.