RICOSTRUZIONE POST SISMA, IL COMMISSARIO CASTELLI IN VISITA A CORTINO: AL VIA I LAVORI DEL NUOVO MUNICIPIO A PAGLIAROLI

Una visita istituzionale che segna un passaggio importante nel percorso di ricostruzione post sisma per il territorio di Cortino. Nella giornata del 24 marzo il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, ha fatto tappa nel comune teramano per un confronto diretto sullo stato dei lavori e sulle prospettive future.

Ad accoglierlo presso il municipio sono stati il sindaco Marco Tiberii, l’amministrazione comunale e i tecnici dell’ente. L’incontro si è svolto all’insegna della collaborazione operativa, con l’obiettivo di verificare l’avanzamento degli interventi e fare il punto sulle principali progettualità in corso.

Nel dettaglio è stato illustrato il cronoprogramma del Piano speciale di ricostruzione, strumento cardine per il recupero del patrimonio pubblico e privato dopo il sisma del 2016. Il primo cittadino ha presentato al Commissario gli interventi già avviati e quelli in fase di programmazione, sottolineando l’impegno dell’ente nel garantire tempi certi e qualità nella realizzazione delle opere, senza perdere di vista le esigenze delle comunità locali.

«La presenza del Commissario Castelli rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le aree interne», ha dichiarato Tiberii, evidenziando come la ricostruzione non sia solo un insieme di cantieri ma un processo che riguarda direttamente la vita delle persone, la tenuta sociale e le prospettive di sviluppo del territorio.

Durante il confronto sono state affrontate anche alcune criticità tecniche relative ai cantieri in corso, in un’ottica di collaborazione finalizzata ad accelerare i processi e risolvere le problematiche aperte.

La giornata è poi proseguita nella frazione di Pagliaroli, dove si è svolto uno dei momenti più significativi della visita: l’avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione del nuovo municipio. All’incontro hanno preso parte, oltre al Commissario e al sindaco, anche rappresentanti della Prefettura di Teramo, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, tecnici, progettisti e impresa esecutrice.

Il nuovo edificio sorgerà nella stessa area in cui si trovava la precedente struttura, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo simbolico e funzionale, destinato a diventare punto di riferimento amministrativo e sociale.

«L’avvio dei lavori del municipio è un momento di grande valore per la nostra comunità», ha sottolineato il sindaco, ricordando come nelle aree interne la ricostruzione significhi anche rafforzare il senso di appartenenza e contrastare lo spopolamento.

Tiberii ha poi rivolto un ringraziamento a tutte le istituzioni coinvolte nel processo, dal Commissario Castelli all’Ufficio speciale per la ricostruzione, fino alla Prefettura e ai tecnici impegnati nei lavori, oltre all’impresa incaricata della realizzazione dell’opera.