GLI TROVANO IN CASA LA “DIVISA DA RAPINATORE” E L’ARRESTANO

I carabinieri di Martinsicuro hanno tratto in arresto un uomo per rapina aggravata. La misura restrittiva è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura della Repubblica di Teramo a seguito delle indagini su una rapina commessa il 12 marzo, alle ore 18.15, al "NAST GAMES SRL - GOLD-BET" di Martinsicuro. I Carabinieri erano intervenuti dopo che un uomo, con abiti scuri e con indosso un casco integrale era entrato nell'esercizio, nel quale erano presenti due dipendenti e tre clienti e dietro la minaccia di una pistola si era fatto consegnare dal cassiere la somma 400 euro, allontanandosi a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. I militari, coi filmati delle telecamere degli impianti di video sorveglianza sia pubblica che privata presente nella zona hanno identificato l’uomo che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso: dell'abbigliamento indossato nel corso della rapina, del casco integrale e della pistola che si è rivelata essere una riproduzione. È stato portato nel carcere di Teramo.