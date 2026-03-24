RUBA VESTITI AL GLOBO E “PEPERONCINA” UN VIGILANTES. ARRESTATA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile – della Compagnia di Teramo, hanno tratto in arresto una donna, abitante fuori provincia, per “rapina impropria in concorso”. La donna, mentre si trovava al "Globo" in via Aeroporto, con due complici in corso di identificazione, dopo essersi impossessata di capi di vestiario per un valore di 150,00 euro, è uscita senza pagare e per garantirsi la fuga, ha spruzzato spray al peperoncino nei confronti di un addetto alla sicurezza dell’esercizio, procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni, prima si essere bloccata dai Carabinieri. È stata arrestata .