PSYCOSÌ / SESSO: SIAMO ANCORA LIBERI A LETTO?

Dove siamo arrivati davvero? È l''era del sesso senza desiderio, la cronaca di una psicosi collettiva. Abbiamo app per trovarlo, tutorial per migliorarlo e filtri per renderlo perfetto. Eppure, non siamo mai stati così distanti.

Siamo arrivati al punto in cui sappiamo tutto della tecnica, ma abbiamo paura del contatto. Siamo diventati spettatori della nostra stessa intimità, intrappolati tra il mito della performance e l'anestesia dello stress.

Nell' intervista di Bianca Sortino per Psycosí al doc Domenico De Berardis, siamo andati oltre i tabù per rispondere alla domanda che nessuno ha il coraggio di farsi: perché, nonostante tutte le libertà, abbiamo smesso di sentirci liberi a letto?

Saremo sicuramente più informati ma, altrettanto sicuramente, meno connessi. Abbiamo trasformato il piacere in un compito a casa. Abbiamo confuso l'eccitazione con la validazione dell'ego. Abbiamo dimenticato che il desiderio non è un interruttore, ma un ecosistema.

Con il doc Domenico De Berardis abbiamo analizzato la deriva della sessualità moderna. Dall'impatto della pornografia sulla nostra percezione del corpo, fino alla difficoltà cronica di "lasciarsi andare" in un mondo che ci chiede di avere sempre tutto sotto controllo.

Non è solo un'intervista sul sesso. È un'intervista su come stiamo oggi, come esseri umani. Preparatevi a mettere in discussione tutto quello che pensavate di sapere sul piacere.

