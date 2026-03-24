INCENDIO IN UNA RIMESSA A NOTARESCO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti in località Guardia Vomano, nel territorio di Notaresco, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di una rimessa adibita al deposito di materiali e attrezzature edili. La squadra, giunta sul posto con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, ha lavorato per contenere e spegnere le fiamme che avevano interessato diversi strumenti da cantiere, oltre a coinvolgere parzialmente uno scooter e l’impianto elettrico del locale. Il rogo ha provocato anche danni a una porzione del solaio della struttura. A supporto delle operazioni, il Comando provinciale di Teramo ha inviato un’autobotte per garantire il rifornimento idrico ai mezzi impegnati nello spegnimento, oltre a un furgone con bombole di riserva per gli autorespiratori in dotazione agli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Castelnuovo Vomano, impegnati negli accertamenti e nelle attività di competenza.