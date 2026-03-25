RICATTI E MINACCE ALL’EX: 60ENNE A PROCESSO PER ATTI PERSECUTORI

Avrebbe perseguitato e ricattato l’ex compagna dopo la fine della loro relazione, minacciando di diffondere foto e video intimi per metterla in difficoltà anche all’interno della sua comunità religiosa. Per questo un commerciante 60enne teramano è finito a processo con l’accusa di atti persecutori aggravati. Secondo la ricostruzione, dopo la rottura nel 2019 l’uomo non si sarebbe rassegnato, arrivando a pedinare la donna, tempestarla di chiamate e messaggi, presentarsi sotto casa e, in un’occasione, aggredirla procurandole un ematoma. Le minacce riguardavano la diffusione di materiale intimo, con possibili gravi conseguenze per la vittima, sposata e di religione musulmana. Nonostante la paura, la donna ha denunciato, facendo scattare l’inchiesta coordinata dalla Procura. In aula sono stati ascoltati anche alcuni testimoni della difesa. Il procedimento è in corso davanti al giudice monocratico.