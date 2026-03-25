XII EDIZIONE – NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO TERAMO, LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO 27 MARZO 2026, DALLE ORE 18.00 ALLE 24.00

Anche per il 2026 il Liceo Classico “Melchiorre Delfico” di Teramo rinnova la propria partecipazione alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale. Ideata dal professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, l’iniziativa è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Associazione Italiana di Cultura Classica e dalle principali consulte universitarie di ambito filologico. L’evento si svolgerà venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18.00 fino a mezzanotte, coinvolgendo quasi 350 licei classici in tutta Italia. Nata con l’obiettivo di dimostrare la vitalità e l’attualità del percorso classico, la manifestazione ha saputo negli anni conquistare attenzione e consenso, mettendo in luce il talento, la creatività e le competenze degli studenti, spesso ben oltre i confini della didattica tradizionale. Oggi rappresenta un momento significativo di apertura verso il pubblico e di valorizzazione di un indirizzo di studi unico nel suo genere. Per l’occasione, il Liceo Delfico aprirà le proprie aule e i suoi spazi a una serie di iniziative culturali ideate e realizzate dagli studenti, con il supporto dei docenti e della dirigente scolastica, professoressa Maria Letizia Fatigati. Il percorso si svilupperà lungo diversi ambienti della scuola, appositamente allestiti per accogliere i visitatori. La serata prenderà il via alle ore 18.00, in contemporanea con tutti gli istituti aderenti, con i saluti della dirigente. Seguiranno la lettura di un brano dell’Heautontimorumenos di Terenzio, curata dagli studenti, e un momento musicale affidato al Liceo Musicale. Alle 19.30 spazio allo spettacolo Fuori posto, nessuno deve dirti chi sei, proposto dall’APS Fuori posto. Dalle 20.30 prenderà invece il via una maratona di lettura de Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, che vedrà alternarsi studenti e ospiti. Nel corso della serata, alle ore 21.00 e alle 22.00, saranno presentati il cortometraggio Nostos: il desiderio del ritorno, realizzato dagli studenti del Liceo Classico della Comunicazione, e la proiezione fotografica Voce alle donne, frutto di un percorso di formazione scuola-lavoro curato dalla classe IC. Fin dalle ore 18.00 sarà inoltre visitabile la mostra fotografica Le Eumenidi nella Casa Circondariale di Castrogno – Studenti e detenuti in scena. La conclusione della Notte sarà affidata, come da tradizione, alla lettura e drammatizzazione del Notturno dagli Inni Orfici, in collegamento simbolico con tutti i licei classici italiani. L’iniziativa è aperta all’intera cittadinanza e si svolgerà presso la sede del Liceo Classico, nei locali dell’Istituto Pascal, in via Bafile 39.