VIDEO/ GUERRA AGLI INCIVILI: STANGATA DEL COMUNE SU CHI ABBANDONA RIFIUTI A TERAMO

Prosegue senza interruzioni l’attività di contrasto agli episodi di inciviltà legati all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. L’amministrazione ribadisce la linea dura contro chi viola le regole sul corretto conferimento, con controlli sempre più mirati e l’utilizzo di strumenti di monitoraggio avanzati. Negli ultimi giorni, grazie a un’attenta attività investigativa fatta di appostamenti e analisi di riprese video, la polizia locale è riuscita a individuare e sanzionare nuovi responsabili. Un lavoro meticoloso che ha permesso di colpire comportamenti scorretti che danneggiano il decoro urbano e l’ambiente. Determinante, in questa operazione, anche il contributo dei cittadini. Alcuni residenti hanno infatti collaborato attivamente, mettendo a disposizione spazi e supporto per facilitare i controlli. Un esempio concreto di senso civico che ha reso possibile ottenere risultati significativi. L’amministrazione per il tramite dell'assessore Graziella Cordone sottolinea come la lotta all’abbandono dei rifiuti sia una responsabilità condivisa e invita la popolazione a continuare a segnalare comportamenti illeciti. L’obiettivo resta quello di garantire una città più pulita, vivibile e rispettosa delle regole. Le attività di monitoraggio andranno avanti nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale, con l’intento di prevenire ulteriori violazioni e rafforzare il rispetto delle norme ambientali.