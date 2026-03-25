FRANA E RISCHI CROLLO: CHIUSA LA PROVINCIALE 29/B A SILVI, EVACUATE DUE ABITAZIONI

Scatta l’allarme sicurezza lungo la provinciale 29/B, dove un tratto di strada è stato chiuso al traffico all’altezza dell’incrocio con Santa Lucia. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata del 24 marzo dalla Provincia di Teramo, dopo gli ultimi rilievi tecnici che hanno evidenziato una situazione di forte criticità.

Alla base della decisione, le condizioni di instabilità del versante, aggravate da fenomeni di alterazione del terreno e infiltrazioni d’acqua che stanno compromettendo la tenuta del materiale roccioso sottostante. Un quadro ritenuto incompatibile con la sicurezza della circolazione.

L’emergenza ha già avuto ripercussioni dirette sui residenti: il Comune di Silvi ha disposto lo sgombero di due abitazioni in via Santa Lucia, ai civici 13 e 17, mentre è stata avanzata alla Protezione Civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza.

Per limitare i disagi alla viabilità, è stato individuato un percorso alternativo lungo la strada comunale di via San Rocco, concordato tra Provincia e amministrazione comunale.

Intanto, la situazione resta sotto stretta osservazione. Il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, d’intesa con l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, ha convocato per venerdì 27 marzo alle ore 11.30 un tavolo operativo con tutti gli enti coinvolti, compresi il Comune di Silvi e la Protezione Civile regionale, per fare il punto sugli interventi urgenti e sulle misure da adottare.